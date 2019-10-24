"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

24 Ekim 2019, Perşembe 11:27
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 43. sıradan 33. sıraya yükseldi." dedi.

Dünya Bankası tarafından hazırlanan, 190 ülkenin yatırım ortamını inceleyen Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi Raporu'nun (Doing Business) açıklandığını bildiren Oktay, şunları kaydetti:

"Beklentilerimiz doğrultusunda, Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 43'üncü sıradan 33'üncü sıraya yükseldi. Toplamda ise 60'ıncı sırada olduğumuz 2 yıl önceye göre 27 sıralık bir iyileşme göstermiş durumdayız. Küresel ticaret savaşlarının gündemi şekillendirdiği, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin doğrudan yatırım çekmek için büyük bir rekabet içinde olduğu bir dönemde, Türkiye'nin son 2 yılda gösterdiği 27 basamaklık ilerleme son derece olumlu bir gelişmedir. 

Türkiye bu ilerleme ile Doing Business sıralamasında G20 ülkeleri arasında 11'inci sırada yerini almıştır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, 33'üncü sıra da bizim için asla ve asla yeterli değildir. Israrla endekste daha üst basamaklara yükselmeyi, öncelikli olarak ilk 20'ye girmeyi hedefliyoruz. Gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcıların Türkiye'ye daha çok doğrudan yatırım yapması ve KOBİ'lerin daha da kolay iş yapmalarını sağlamak için çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ara vermeden sürdüreceğiz."

AA

Etiketler: yatırım, sıralama
Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milli Savunma Bakanlığı: 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi

    Şili'de de son durum?

    10 bin yıllık işlemi 200 saniyede yapabilen kuantum bilgisayar tasarlandı iddiası

    Meksika'da ölü sayısı 13'e yükseldi

    LGS tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi

    Çözüm Ankara - Şam diyaloğu ile mümkün

    Marmara’da tsunami tehlikesi

    IŞİD, Irak’ta saldırıları arttırdı

    Şam’a yeşil ışık

    Bakan Mecliste var-yok

    “İndirim sezonlarına kural getirilmeli”

    Devlet açığı AB sınırına yaklaştı

    İhraç edilmişti, şehit düştü

    Hulusi Akar: ABD'den Patriot alabiliriz

    ABD, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı

    Şehit Zekeriya Altunok ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Aynularab'a girdi

    Derbi Mete Kalkavan'ın

    İngiltere'yi alarma geçti: Bir kamyonda 39 ceset bulundu!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Harekât bitti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Her şey gösteriş için!
    Ahmet BATTAL

    Uzman bakan döneminden örnekler…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Aşkın gözü ne zaman doğruyu görür?
    Cevher İLHAN

    Son “Soçi mutabakatı”nın önemi
    Genel

    Marmara’da tsunami tehlikesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İkili diyalogtan başka çıkış yolu yok
    Mikail YAPRAK

    Namaz ve meşveret

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.