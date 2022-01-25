İşçinin bu feryadına artık kulak verin

Öz Sağlık-İş, tayin ve becayiş yasağını bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıdı.

Genel Başkan Devlet Sert, 696 Sayılı KHK ile kadro alan işçilere getirilen tayin ve becayiş yasağının aileleri darmadağın ettiğine dikkat çekerken, “Pandeminin zor şartlarında kahramanca görev yapan sağlık ve sosyal hizmet işçisinin bu feryadına artık kulak verin” dedi. Sert konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “696 Sayılı KHK ile kadroya geçen on binlerce işçi, getirilen tayin ve becayiş yasağı ile perişan halde. Aile bütünlükleri kalmayan, yıllardır ailelerinden çocuklarından ayrı şehirlerde görev yapan bu işçilerin artık aile birliktelikleri parçalanmaya, boşanmalar artmaya başladı. Yaklaşık 2 yıldan beri pandemi koşullarında canla başla çalışan, her türlü riskli çalışma ortamında görev yapan, karantinalı çalışma sistemleriyle psikolojik olarak da yıpranan sağlık ve sosyal hizmet işçileri, kadroya geçtiklerinden beri kendilerine getirilen tayin ve becayiş yasağı ile daha da zor duruma düştüler.” Ankara - Adnan Solmaz

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