İşçiye sadâka gibi zam

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Malî Sekreteri Ramazan Ağar, Hak-İş ile birlikte; Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı’nda yapılan kamu işçileri için toplu iş sözleşmesi toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kamu işçileri için önerdiği 60 TL ile 100 TL arasında değişen ücret artışına ilişkin, “Bunu bizim Türk-İş olarak çalışanlarımızın adına kabullenmemiz mümkün değil. Bunu tekrar biz, kendi kurullarımızda görüşeceğiz. Kendi kurullarımızda tartışacağız. Elbette ki 4800 lira talebimizde bir pazarlık payı vardı ama bu kadarını da biz beklemiyorduk” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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