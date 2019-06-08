"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İSPARK zararı Sayıştay raporlarında

08 Haziran 2019, Cumartesi 17:25
İBB Başkan adayı Binali Yıldırım’ın “Nasıl zarar ettiğini ben de anlamış değilim” dediği İBB şirketi İSPARK’taki zarar Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. Rapora göre, 225 otoparktan sadece 52 tanesi ruhsatlı işletilmiş, reklÂm üniteleri usÛlsüz işletilmiş.

İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın, “Niye zarar ediyor, anlamış değilim” dediği, diğer başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun ise “Orada neler döndüğünü biliyoruz” açıklamasında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSPARK’taki usûlsüzlükler Sayıştay raporuyla gözler önüne serildi. Sayıştay Raporu’na göre İSPARK’ta, otoparklardaki reklam üniteleri usûlsüz işletilmiş, onlarca ruhsatsız otopark faaliyete alınmış, milletvekillerine de bedava otopark imkânı tanınmış. 

225 OTOPARKTAN SADECE 52’Sİ RUHSATLI

Sözcü’nün haberine göre Sayıştay raporunda şu tesbite yer veriyor:“İSPARK’ın işlettiği açık ve kapalı otoparklardan bazılarının ruhsatsız olarak faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilmiştir. Bu itibarla, İSPARK tarafından işletilen açık ve kapalı otoparkların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatlandırılması gerekmektedir. 225 adet açık ve kapalı otopark İSPARK A.Ş. tarafından işletilmekte olup bunlardan yalnızca 52 adedi ruhsatlandırılmış, 74 adedinin ise ruhsatlandırılmasına ilişkin dosya açılmış olmasına karşın halihazırda ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmamıştır. Geriye kalan otoparklar ise ruhsatsız bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir”.

ÜCRETSİZ OTOPARKTAN 2.7 MİLYON ZARAR EDİLDİ

Habere göre, otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya ilişkin de önemli usûlsüzlükler yapıldığı ortaya konuldu. Sayıştay’a göre, 2017 yılında ücretsiz otopark dolayısıyla İSPARK’ın uğradığı zararın 2 milyon 776 bin 508 TL olduğu belirtildi. Raporda “Büyükşehir belediyesinin 2017 Yılı Ücret Tarifesi’nde mevzuata aykırı düzenlemelere yer verilmiş olup son seçim dönemi milletvekillerinin bir araca, İBB sınırları dahilindeki muhtarların bir araca, İBB meclis üyeleri ve ilçe meclis üyelerinin ise üç araca kadar İSPARK’a bildirmeleri ve sisteme kaydettirmek şartı ile otoparklardan ücretsiz yararlanabilecekleri belirtilmiştir” denildi.

Etiketler: ispark
Okunma Sayısı: 294
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ORC'nin anketine göre Yıldırım önde

    Bir askerimiz şehit oldu

    İSPARK zararı Sayıştay raporlarında

    Sosyal medya şoku

    Akşener: Mitili değil, ama postu İstanbul’a seriyorum

    Beki: Bal gibi biliyor ‘Pontus ve Rum’ lâflarının kimden çıktığını

    700 milyon kişi göç edebilir!

    İçişleri Bakanlığı: Mağarada kıstırılan teröristler etkisiz hale getirildi

    "Mükemmel'' manzaraya ziyaretçi akını

    Malezya polisini harekete geçiren görüntü

    Meteoroloji'den 10 şehre sağanak uyarısı!

    Bakanlıktan 'Marmaray' açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor

    Türkiye - Azerbaycan ortak tatbikatı başladı

    Geri dönüş yolculuğu devam ediyor

    YKS'ye girecek adayların dikkatine!

    MSB'den Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme

    13 yaşındayken tutuklanan Suudi genç idam edilecek iddiası

    ABD ile Meksika göçmenler konusunda anlaştı

    Shanahan'dan Akar'a mektup

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    AKP’de neler oluyor?
    Faruk ÇAKIR

    Zulme sessiz kalmak yakışmaz
    Ahmet BATTAL

    Harika icat: teyit.org
    Genel

    Çin camileri yıkıyor, İslâm dünyası sessiz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Ahmed bin Hanbel’in (ra) çilesi
    Risale-i Nur'dan

    Her şeyden Allah’ın nuruna bir kapı açılır
    Cahit ÖZPINAR

    Mü’min nasıl olmalı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Duânın yansıması ve dönüşü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kafkasya’da İslâm Şûrâsı ve İslâm Ordusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.