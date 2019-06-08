İSPARK zararı Sayıştay raporlarında

İBB Başkan adayı Binali Yıldırım’ın “Nasıl zarar ettiğini ben de anlamış değilim” dediği İBB şirketi İSPARK’taki zarar Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. Rapora göre, 225 otoparktan sadece 52 tanesi ruhsatlı işletilmiş, reklÂm üniteleri usÛlsüz işletilmiş.

İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın, “Niye zarar ediyor, anlamış değilim” dediği, diğer başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun ise “Orada neler döndüğünü biliyoruz” açıklamasında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSPARK’taki usûlsüzlükler Sayıştay raporuyla gözler önüne serildi. Sayıştay Raporu’na göre İSPARK’ta, otoparklardaki reklam üniteleri usûlsüz işletilmiş, onlarca ruhsatsız otopark faaliyete alınmış, milletvekillerine de bedava otopark imkânı tanınmış.

225 OTOPARKTAN SADECE 52’Sİ RUHSATLI

Sözcü’nün haberine göre Sayıştay raporunda şu tesbite yer veriyor:“İSPARK’ın işlettiği açık ve kapalı otoparklardan bazılarının ruhsatsız olarak faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilmiştir. Bu itibarla, İSPARK tarafından işletilen açık ve kapalı otoparkların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatlandırılması gerekmektedir. 225 adet açık ve kapalı otopark İSPARK A.Ş. tarafından işletilmekte olup bunlardan yalnızca 52 adedi ruhsatlandırılmış, 74 adedinin ise ruhsatlandırılmasına ilişkin dosya açılmış olmasına karşın halihazırda ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmamıştır. Geriye kalan otoparklar ise ruhsatsız bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir”.

ÜCRETSİZ OTOPARKTAN 2.7 MİLYON ZARAR EDİLDİ

Habere göre, otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya ilişkin de önemli usûlsüzlükler yapıldığı ortaya konuldu. Sayıştay’a göre, 2017 yılında ücretsiz otopark dolayısıyla İSPARK’ın uğradığı zararın 2 milyon 776 bin 508 TL olduğu belirtildi. Raporda “Büyükşehir belediyesinin 2017 Yılı Ücret Tarifesi’nde mevzuata aykırı düzenlemelere yer verilmiş olup son seçim dönemi milletvekillerinin bir araca, İBB sınırları dahilindeki muhtarların bir araca, İBB meclis üyeleri ve ilçe meclis üyelerinin ise üç araca kadar İSPARK’a bildirmeleri ve sisteme kaydettirmek şartı ile otoparklardan ücretsiz yararlanabilecekleri belirtilmiştir” denildi.