İsraf sebep, enflasyon sonuç

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İsraf çökertiyor - Beyin göçü artıyor

Yazar Prof. Dr. Talat Çiftçi, enflasyonla mücadelede bilinçli tüketim ve tasarrufun şart olduğuna dikkat çekti.

Yazar Prof. Dr. Talat Çiftçi, “İsraflasyon: İsraf kaynaklı enflasyon” başlıklı bir yazı yazdı. T24’te yazan Çiftçi, “Bu Ramazan ayında, bildiğim kadarı ile bir ilk yaşanıyor; hurma tane ile satılıyor. Alım gücümüzü sürekli azaltan bir enflasyon ile karşı karşıyayız. Araştırmacılar, enflasyonun, son yıllarda halkımızın yüzde 56’sı için en büyük korku unsuru haline geldiğini belirledi. Anlaşılan, ona boşuna enflasyon canavarı demiyorlar. Kısa bir tanım yapmak gerekirse; enflasyon mal ve hizmetlerdeki fiyat artışıdır. Yani, enflasyonu, gizli bir vergi olarak da düşünebiliriz. Enflasyonun nedenleri ve çeşitleri ile ilgili tartışacak pek çok konu var. Örnek vermek gerekirse, enflasyon için para politikası, stratejik yatırımlar, cari açık, üretimde verimsizlik ve tüketim alışkanlıkları önemli başlıklardır. 1991 yılında Başbakan Süleyman Demirel, enflasyonun en kötü yanının, ahlakı bozması olduğunu söylemişti” dedi.

Üretmeden tüketmek sürdürülebilir değil

“Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken büyük ölçüde dış ticaret açığı vermek, yani üretmeden tüketmek sürdürülebilir değil” diyen Çiftçi, şunları söyledi: “Ülkemizde ne eğitimde ne de işte olan, yani boş oturan gençlerin oranının yüzde 21.4 olduğu bildiriliyor. Avrupa Birliği ülkelerinin ortalaması ise yüzde 9.6. Anlaşılan, eğitilmesi gereken gençlerimizin zamanını boşa harcıyoruz. Onları küresel ölçekte başarılı bir geleceğe değil asgari ücretli işlere hazırlıyoruz. Her yıl yapılan PISA gibi uluslararası testler de gençlerimizin iyi eğitim almadığını gösteriyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken, yüksek enflasyonun kontrol altına alınması gerekiyor. Bu yazıda enflasyonu yükselten etkenlerin bir kısmından bahsettim. Örnekler çoğaltılabilir. Enflasyonla mücadelede, bilinçli tüketim ve tasarruf yapmak konusunda hepimize düşen görevler olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizi, canlarımızı, doğayı, gıda maddelerini ve özellikle de zamanı israf etmekten kaçınmalıyız.”