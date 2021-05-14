İsrail saldırıları, Gazze'de tarım sektörüne büyük zarar verdi

Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tarım sektörüne verdiği zararın bilançosuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Şu ana kadar yapılan saldırılarda sektörün yaklaşık 2 milyon dolarlık zarara uğradığı kaydedilen açıklamada, saldırganlığın sürmesi durumunda, doğrudan ve dolaylı zararın 2 milyonu kat kat aşacağının tahmin edildiği ifade edildi. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde binlerce dönümlük tarım arazisini bombaladığı hatırlatılan açıklamada, tarım sektörü çalışanlarının vurulmayan bölgelerdeki tarlalarına gitmekten çekindikleri vurgulandı. AA

Okunma Sayısı: 45

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.