İsrail saldırıları, Gazze'de tarım sektörüne büyük zarar verdi

Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tarım sektörüne verdiği zararın bilançosuna ilişkin bilgileri paylaştı.
Şu ana kadar yapılan saldırılarda sektörün yaklaşık 2 milyon dolarlık zarara uğradığı kaydedilen açıklamada, saldırganlığın sürmesi durumunda, doğrudan ve dolaylı zararın 2 milyonu kat kat aşacağının tahmin edildiği ifade edildi.
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde binlerce dönümlük tarım arazisini bombaladığı hatırlatılan açıklamada, tarım sektörü çalışanlarının vurulmayan bölgelerdeki tarlalarına gitmekten çekindikleri vurgulandı.
AA