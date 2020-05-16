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16 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İşsiz sayısı 7-8 milyon artacak

16 Mayıs 2020, Cumartesi
Çalışma ekonomisi uzmanı Doç. Dr. Aziz Çelik, “Mart ve Nisan aylarında işsiz sayısına 7-8 milyon yeni işsizin eklenmesi olası” dedi.

Korona salgının Türkiye ekonomisini nasıl etkilediği tam olarak bilinmiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), son açıkladığı istihdam verileri Ocak ayındaki tabloyu gösteriyor. Kurumun Pazartesi günü açıkladığı Şubat ayı verilerinde işsizlik oranı yüzde 13,6 olarak tesbit edilmişti. VOA’nın haberine göre, konuyla ilgili olarak Çalışma ekonomisi uzmanı Doç. Dr. Aziz Çelik, dar tanımlı işsizlik hesaplama yönteminin Korona salgının çalışma hayatında meydana getirdiği tahribatı ortaya koymaktan uzak olduğunu söyledi.

GÖRÜNDÜĞÜNDEN KÖTÜ

Doç. Çelik, şöyle devam etti: ‘‘İşsiz sayısı 4 milyon 730 binden 4 milyon 228 bine düşmüş gibi gözükse de durum göründüğünden kötü. Geniş tanımlı işsizlik, Şubat ayı itibariyle 7-8 milyon aralığında. Üstelik bunlar daha Şubat verileri. Mart ve Nisan aylarında bu sayıya 7-8 milyon yeni işsizin eklenmesi olası. Yaklaşık 700 bin kişi ücretsiz izinde. 3,5 milyon kişi kısa çalışma ödeneğine başvurdu, bunların 2,7 milyonu bu ödeneği almaya başladı. Bunlar teknik olarak işsiz kabul edilmiyor. Ama ücretsiz izinden geri dönecekler mi ya da kısa çalışma ödeneğinden faydalananların kaçı bu ödenek bittiğinde işine kavuşacak? Bu sorular TÜİK verileri açısından yanıtsız. Bu nedenle geniş tanımlı işsizlik yöntemiyle salgının istihdam etkisini anlamak daha gerçekçi. Şubat ayında 26,7 milyon çalışan olduğu görülüyor, önümüzdeki aylarda bu sayının dörtte biri istihdam dışı olarak görülebilir’’ dedi.

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Bütçe açığı yeniden tırmanışta

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Nisan’da bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.1 artarak 65 milyar 245 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 42.7 artışla 108 milyar 443 milyon lira oldu. Ocak-Nisan döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.3 yükselerek 320 milyar 994 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 19.2 artarak 393 milyar 773 milyon lirayı buldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi Nisan’da 43 milyar 198 milyon lira ve Ocak-Nisan döneminde 72 milyar 779 milyon lira açık verdi.

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