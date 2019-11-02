İşsizliğe ve inşaat sektöründeki krize çare aranıyor

Hükümet, ekonomiyi canlandırmak ve yüksek işsizliğe çare bulabilmek için kamu bankalarını yeniden devreye soktu.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “işsizlikle mücadele adımı” diye duyurduğu İstihdam Kredi Paketi, üç kamu bankasının, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın, istihdamı arttırmak koşuluyla, imalat, hizmet, devam eden konut projeleri ve yurtdışı müteahhitlik sektörüne kredi vermesini öngörüyor. Bankalar, en az 5 kişilik istihdam artırmak karşılığında, 5 bin TL ile 200 bin TL arasında kredi verecek. Yurtdışı müteahhitlik sektörü hariç, diğer sektörlere enflasyonun (TÜFE) iki puan üstünde veya yüzde 12 faiz oranıyla kredi verilecek. Uzmanlar, paketi ‘iyi niyetli’ bulurken, kamu bankalarının devreye sokulmasının yanlış olduğu görüşünde birleşiyor. DW Türkçe’ye konuşan ekonomist Mustafa Sönmez, “İyi niyetli olmakla beraber pek çok firmayı memnun edecek bir önlem değil” dedi. Sanayii sektöründe, kıdem ve ihbar tazminatları yüzünden eleman çıkarılmadığına ancak zam da yapılmadığına dikkat çeken Sönmez, “Sadece kamu bankalarını seferber ederek, 4,5 milyon işsize, ne kadar istihdam yaratabilirsiniz? Tüm bankaların kredi açabileceği, sağlıklı bir makroekonomi politikası izlenirse, istihdam paketine de gerek kalmaz” diye konuştu.