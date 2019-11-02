"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İşsizliğe ve inşaat sektöründeki krize çare aranıyor

02 Kasım 2019, Cumartesi 00:53
Hükümet, ekonomiyi canlandırmak ve yüksek işsizliğe çare bulabilmek için kamu bankalarını yeniden devreye soktu.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “işsizlikle mücadele adımı” diye duyurduğu İstihdam Kredi Paketi, üç kamu bankasının, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın, istihdamı arttırmak koşuluyla, imalat, hizmet, devam eden konut projeleri ve yurtdışı müteahhitlik sektörüne kredi vermesini öngörüyor. Bankalar, en az 5 kişilik istihdam artırmak karşılığında, 5 bin TL ile 200 bin TL arasında kredi verecek. Yurtdışı müteahhitlik sektörü hariç, diğer sektörlere enflasyonun (TÜFE) iki puan üstünde veya yüzde 12 faiz oranıyla kredi verilecek. Uzmanlar, paketi ‘iyi niyetli’ bulurken, kamu bankalarının devreye sokulmasının yanlış olduğu görüşünde birleşiyor. DW Türkçe’ye konuşan ekonomist Mustafa Sönmez, “İyi niyetli olmakla beraber pek çok firmayı memnun edecek bir önlem değil” dedi. Sanayii sektöründe, kıdem ve ihbar tazminatları yüzünden eleman çıkarılmadığına ancak zam da yapılmadığına dikkat çeken Sönmez, “Sadece kamu bankalarını seferber ederek, 4,5 milyon işsize, ne kadar istihdam yaratabilirsiniz? Tüm bankaların kredi açabileceği, sağlıklı bir makroekonomi politikası izlenirse, istihdam paketine de gerek kalmaz” diye konuştu.

Etiketler: inşaat
Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    6 milyon genç kayıp nesil

    Fitch'ten Türkiye kararı

    Vergiye zam

    İşsizliğe ve inşaat sektöründeki krize çare aranıyor

    Sınav masrafları el yakıyor

    İsrail işgali büyütüyor

    Galatasaray 3 puana 2 golle uzandı

    Hac için ön kayıtlar 11 Kasım'da başlıyor

    Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında son durum?

    Mandalinada fiyat farkı yüzde 360’ı buldu

    Muhalifler susturuldu

    Cezaevleri felâket

    Çözün o zaman, ne bekliyorsunuz?

    “Millî iradenin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz”

    İstanbul tüketiyor

    Türkiye’yi bir düşmana dönüştürmek istemiyorum

    Şehit Sarıcan duâlarla uğurlandı

    Yerel demokrasiye darbe

    Trump, Erdoğan’ın ziyaretini istiyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’de finale doğru mu?
    Ahmet BATTAL

    Üniversitelerde OHAL’den BUHAL’e
    Faruk ÇAKIR

    Haydi, yap!
    Misbah ERATİLLA

    Mustafa Sungur’un zor imtihanı
    Genel

    Fitch'ten Türkiye kararı
    Genel

    Muhalifler susturuldu
    Genel

    6 milyon genç kayıp nesil
    Genel

    Vergiye zam
    Abdurrahman AYDIN

    Talebesinin Bediüzzaman ile ihlâs tartışması - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.