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18 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

İşsizliğin çözümü meslekî eğitimde

18 Haziran 2019, Salı 18:13
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, işsizliğin artmaması için gençleri meslekî eğitime yönlendirmek gerektiğini bildirdi.

TÜİK verilerine göre yüzde 25,2 olan genç işsizlik oranının ancak meslekî eğitimle düşebileceğine dikkati çeken Palandöken, nitelikli eleman açığının ancak meslekî eğitimle giderilebileceğini belirterek, şunları kaydetti: “Birçok sektörün, esnafımızın, sanayicimizin ihtiyacı olan ara elemanlar meslekî eğitim ile karşılanır. Ahilik kültürünün devam etmesi, işsizliğin azalması, ekonominin ara eleman açığının kapatılması için meslekî eğitimin kalitesi artırılmalı ve gençler meslekî eğitime yönlendirilmeli. Meslekî eğitimin öneminin her zaman altını çiziyor ve bu konuda Konfederasyon olarak desteğimizi sağlıyor, çalışmalarımızı yapıyoruz.”

Ankara – Ahmet Terzi

 

Haber Merkezi

Etiketler: meslek, eğitim, işsizlik
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