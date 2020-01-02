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2 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

İşsizlik büyük sorun

02 Ocak 2020, Perşembe 00:25
TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu 2019 yılını değerlendirdiği açıklamasında “İşsizlik yüzde 14 ile Türkiye’de en önemli sorunlardan biri” dedi.

TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu 2019 yılına dair ekonomik değerlendirmelerde bulundu. Hem Türkiye hemde dünya ekonomileri açısından oldukça zor bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Şohoğlu “2018’in Ağustos ayı ile başlayan yüksek faiz ve yüksek döviz kurlarının etkisiyle daralmaya başlayan Türkiye ekonomisi, 2019 yılında art arda ilk 3 çeyrekte daraldı. Bu süreçlere ilâve olarak da yerel seçimlerle başlayan siyasî belirsizlikler, dış ilişkilerde yaşanan Suriye F-35 S-400 krizleri ve dünyada devam eden ticaret savaşları ülkemiz iş dünyası için oldukça zor bir yıl olmasına neden oldu” ifadelerini kullandı. 

SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Son açıklanan büyüme rakamlarını da değerlendiren Anıl Alirıza Şohoğlu “2019 yılının üçüncü çeyreğinden ülkemiz % 0,9 büyümüştür. Üç çeyrektir negatif tarafta olan Türkiye ekonomisi, dördüncü çeyrekte pozitif büyümeyi yakalamış görünmektedir. Ancak ne yazık ki son dönemde ekonomimizin darboğaza girmesine neden olan sorunlarımızın devam ettiğinin de altının çizilmesi gerekmektedir. 2020 yılında, 2019 yılına göre başta hukuk olmak üzere yapısal reformları yerine getirirsek nispeten daha olumlu bir yıl yaşayabiliriz” diye konuştu.

HUKUK VE DEMOKRASİ EKONOMİYİ SAĞLAMLAŞTIRIR

2020’ye dair ön görülerin de paylaşan Şohoğlu, yapısal reformların önemine dikkat çekerek, bu etkinin sürdürülebilir olması için bazı noktaların altını çizdi: “2020’de reel sektörün kredi iştahının üretim, istihdam ve ihracata yansımasını belirtiğimiz gibi ancak yapısal ve ekonomik reformların da gerçekleştirilmesi etkiyi arttıracaktır. Ekonomimizin sağlıklı ve güçlü bir biçimde nefes alması, “yapısal ve ekonomik reformlar” ile bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine bağlı. Hukukun üstünlüğü, eğitim, demokrasi, İfade özgürlüğü, kurumların bağımsızlığı ve liyakati esas alan bir sistemin inşası ekonomik reformların temelini sağlamlaştırır. Demokrasimizi geliştirirsek, ekonomimiz de gelişecektir. 2020 yılında malî disiplin noktasında daha dikkatli olmamız gereken bir dönemde olmamız gerekiyor. İşsizlik yüzde 14 ile Türkiye’de en önemli sorunlardan biri. İnşaat sektöründe 500 bin kişi işini kaybetti. Özellikle genç işsizliğin yüzde 27’lere yükselmesi, 2020 yılında istihdam arttırıcı politikaların acil olarak devreye alınması gereğini ortaya koyuyor.”

İstanbul - Reyhan  Keser

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