İşsizlik maaşında 5 Nisan endişesi

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kısıtlamalar getirilirken işsizlik maaşı için endişeler büyük.

İşsizlik maaşı almaya hak kazananlar her ayın 5’inden itibaren maaşlarını PTT şubelerinde kimlik numaralarını vererek elden teslim alıyorlar. Türkiye İş-Kur verilerine göre Şubat 2020 itibariyle 592 bin 810 kişi işsizlik maaşı alıyor. Mart sonunda bu sayının artması muhtemel. Yaklaşık 600 bin kişinin PTT şubelerine gitmesi koronavirüs salgını mücadele ederken ‘mesafeyi koruma’yı güçleştirecek. Henüz yetkililerden işsizlik maaşlarında farklı bir yöntem izlenip izlenmeyeceğine ilişkin açıklama gelmedi. Dünya Gazetesi’nin haberine göre, işsizlik maaşının yanı sıra kısa çalışma ödeneği alan işçiler de bunu PTT şubelerinde yine kimlik doğrulaması sonrasında elden alıyorlar. Yine şubat sonu verilerine göre 17 bin 862 kişi kısa çalışma ödeneği alıyor. Bu sayının da mart ile birlikte artması bekleniyor. Özellikle yeni devreye giren teşvikler kapsamında nisan ayında kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sayısı çok daha fazla olacak.