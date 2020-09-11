TÜİK’E GÖRE HAZİRAN’DA İŞSİZ SAYISI 152 BİN, İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI 1 MİLYON 981 BİN KİŞİ AZALDI; İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 0.4 ARTTI.

Tarım dışı işsizlik yüzde 15.9

TÜRKİYE İstatistik Kurumunun (TÜİK) Haziran için açıkladığı işgücü istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0.4 puan artarak yüzde 13.4 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0.6 puanlık artışla yüzde 15.9 olarak hesaplandı.

Genç işsizlik oranı yüzde 26.1

TÜİK rakamlarına göre işsizlik oranında Haziran ayındaki artış oranı bir önceki aya göre 0.5 puan olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.3 puan artarak yüzde 26.1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 981 bin kişi azalarak 26 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı 4 puan azalışla yüzde 42.4 oldu.

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İşsizlikte mızrak çuvala sığmıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yüzde 13,4 olarak açıkladığı işsizlik oranının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 13,4 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık artışla yüzde 15,9 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı Haziranda bir önceki aya göre ise 0,5 puan arttı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,3 puan artarak yüzde 26,1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0,4 puan artışla yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 981 bin kişi azaldı ve 26 milyon 531 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 4 puan azalarak yüzde 42,4 olarak gerçekleşti.

TÜİK: İş gücüne katılma oranı yüzde 49

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 274 bin, sanayide 319 bin, inşaatta 91 bin, hizmette 1 milyon 298 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,3’ü tarım, yüzde 20’si sanayi, yüzde 5,8’i inşaat, yüzde 55’i hizmet sektöründe yer aldı. İş gücü haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyon 134 bin kişi azalarak 30 milyon 632 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 4,3 puanlık azalışla yüzde 49 oldu. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, Haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 3,9 puan azalışla yüzde 31,3 olarak kaydedildi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bu dönemde 4,3 puan düşerek yüzde 18,9 olarak belirlendi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik haziranda bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak yüzde 14,3 oldu.

‘4 milyon 330 bin kişi işsiz’

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik Haziranda bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak yüzde 14,3 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 136 bin kişi artarak 4 milyon 330 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,6 puan artarak yüzde 41,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 431 bin kişilik artışla 26 milyon 36 bin kişi olarak tahmin edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,9 puan yükselerek yüzde 48,6 oldu. İş gücüne katılan sayısı 567 bin kişi artarak 30 milyon 366 bin kişi olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 36 bin, sanayide 25 bin, inşaatta 141 bin, hizmette 230 bin kişi arttı. (AA)

Gerçek işsizlik yüzde 24,6

Ekonomistler Platformu Başkanı Doç. Dr. Oğuz Demir, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Haziran ayı işsizlik oranının iş aramadığı halde çalışmaya hazır olanları kapsamadığına dikkat çekerek, bu gruptakiler de eklendiğinde gerçek işsiz sayısının 4,1 milyon kişi yerine 8,6 milyon kişiye çıktığını belirtti. Demir, bu sayının yüzde 24,5’lik işsizlik oranına karşılık geldiğini; aynı oranın Mayıs ayında 24,3 olduğunu vurguladı. Demir, “Canlanmanın olduğu, kimilerine göre V tipi toparlanmanın başladığı ayda işsizlik yüzde 0,2 arttı” dedi.

7 yılda 220 milyar dolar küçüldük

Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç sosyal medyada, Türkiye ekonomisinin dolar bazındaki büyüklüğünün 2013 yılında 958 milyar dolarla zirveye çıktıktan sonra gerilemeye başladığını ve 2020 yılının ikinci çeyreğinde 730 milyon dolara indiğini gösteren bir grafik paylaştı. Öztok’un aktardığı veriler, kişi başına gelirin sert biçimde gerilediğine de işaret ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2020 için açıkladığı nüfus olan 83 milyon baz alındığında ikinci çeyrekte kişi başına düşen gelirin 8.700 dolara geriledi. Gayrisafi yurtiçi hasılanın 958 milyar dolar olarak gerçekleştiği 2013 yılında ise kişi başına düşen gelir 12.500 dolardı.