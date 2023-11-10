İstanbul’da ekmeğe zam

İstanbul’da İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) üye fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 TL’ye yükseltildi.

İTO’nun kasım ayı meclis toplantısında ekmek fiyat tarifeleri yeniden belirlendi. Yapılan oylama sonucunda, İstanbul’da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL’yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi. Böylece, 1 kilogram ekmeğin fiyatı yüzde 23 zamlanmış oldu. İstanbul - anka

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