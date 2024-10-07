İstanbul’da ev almak hayal oldu

İstanbul’da ev fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Eylül ayında yapılan bir gayrimenkul araştırmasına göre, şehir genelinde ev fiyatları bir yılda yüzde 28 artış gösterdi.

Ortalama metrekare fiyatı 41 bin 267 TL’ye ulaşırken, 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 127 bin TL olarak belirlendi. İstanbul’un prestijli ilçeleri Sarıyer, Kadıköy ve Beşiktaş gibi bölgelerde ise fiyatlar iki katına çıktı. Bu ilçelerde 100 metrekarelik bir evin fiyatı 12 milyon TL’ye yaklaştı. Karar’ın haberine göre Megakent genelindeki bu fiyat artışı, özellikle genç ailelerin ve ilk kez ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini zora soktu. Haber Merkezi Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 427

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.