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11 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İstanbul merkezli 5 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!

11 Kasım 2019, Pazartesi 14:00
İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda, 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından temin edilen araçların usulsüz yöntemlerle satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Bursa ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 15 lüks otomobil ele geçirildi.

Şüphelilerin, ithal edilen araçların gümrük vergilerini kısmen ya da tamamen ödemeyerek tescil işlemleri yaptırıldıkları, yurt dışında çalıntı kaydı olup Interpol tarafından aranan ve turistik kolaylıklardan faydalanarak yurda getirilen otomobillerin yanı sıra ithalat kapsamında otomobil olarak getirilerek tadilat-montaj (ambulans) adı altında vasıfları değiştirilip ÖTV muafiyeti sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin ilk tescil belgesi için "sahte trafik şahadetnamesi" düzenlemek suretiyle aracın alıcısına bu evrakları ibraz ederek orijinal belge gibi noterlere müracaatını sağladıkları öğrenildi.

İlk tescil işlemini yaptıran şüphelilerin sahte şahadetname üzerinde aracın orijinal şasi numarasının harf ya da rakam gruplarında bir iki tanesini değiştirerek noterliklerde ikiz şasi numarasının görülmesini engelledikleri tespit edildi.

Zanlıların ayrıca hazırladıkları sahte şahadetname ve evrak üzerinde değiştirilmiş şasi numarası ile ilk tescil işlemini ÖTV'siz yaptırdıkları, ilk tescil işleminin bitimine yakın şasi numarasında yanlışlık olduğu söylenerek orijinal şasi numarası ile trafik tescil belgesi aldıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Etiketler: kaçakçılık, operasyon, gözaltı
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