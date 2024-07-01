İstanbul’un haziran ayı enflasyonu yüzde 82,14

Her geçen gün artan enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın belini büküyor. İstanbul’un Haziran ayı enflasyonu belli oldu. İstanbul Ticaret Odası’nın verilerine göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre, perakende fiyatlarda aylık artış yüzde 3,42, yıllık artış ise yüzde 82,14 olarak gerçekleşti.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 60,49 oldu. Mayıs ayında İstanbul’da yıllık enflasyon perakendede yüzde 82,20, toptanda yüzde 61,21 seviyesindeydi. Haziran ayı rakamları, bu rekorları geride bırakarak yeni zirvelere ulaşmış oldu. Haziran 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; konut harcamalarında yüzde 8,01, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4,06, gıda harcamaları grubunda 2,66, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda 2,50, giyim harcamaları grubunda yüzde 2,41, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,50, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,54 artış izlendi; diğer harcama grubunda artış gözlenmedi. Haber Merkezi

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