İstihdam kalkanı kıdem tazminatını kaldıracak

Son günlerde kıdem tazminatı tartışmaları Türkiye’nin gündeminden düşmüyor.

Tazminat hakkına 60 yaş sınırı getirilmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne (TES) ilişkin hazırlıklar devam ederken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ‘İstihdam Kalkanı’ paketi de belirli yaş grupları için kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldıracağı yönünde eleştiriliyor. DW Türkçe’ye konuşan iş hukuku uzmanı avukat Dr. Murat Özveri, düzenlemenin, iş hukukunun iş sözleşmesinin sürekliliğini sağlama ilkesine aykırı olduğunu belirtiyor. Özveri, “Bu şekilde istihdam edilenler iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacak. İş sözleşmesi sona erdiğinde kıdem ihbar tazminatı da alamayacak. İşverenler özellikle üniversiteyi yeni bitirmiş gençlerle 18-25 arası yaş grubunu bu şekilde çalışmaya zorlayacak, 50 yaş altı istihdamdan kaçmak için ise kıdem sıfırlaması yaparak 50 yaş üstüne yönelecek” diyor.

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