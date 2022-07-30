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31 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

"İstismarcı bankaları açığa çıkarın"

30 Temmuz 2022, Cumartesi 22:58
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Merkez Bankası (MB) Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na “Siz nasıl ki vermiş olduğunuz imkânların istismarı noktasında bizi bir sorumluluğa davet ediyorsanız, Sanayi Odası’nın Başkanı olarak ben de bankaların başı ve başkanı olarak bu süreci istismar eden bankaları ortaya çıkarmak konusunda hakikaten sizi göreve davet ediyorum” dedi.

Bahçıvan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun konuk olarak katıldığı İSO Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısında, nitelikli finansmana erişimde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. “Ekonomik güven ve küresel gerçeklerle uyum sağlamayan adımlar kısa vadede bazı çözümler getirse de uzun vadede finansal kaynaklara erişimi zorlaştırıp maliyeti artırıyor” diyen Bahçıvan, güçlü, öngörülebilir para politikasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Öngörü yapmak zorlaşıyor

Erdal Bahçıvan ayrıca şunları da söyledi: “İhracat ve istihdamın artması bağlamında fiyat istikrarı ve finansal istikrarının korunması çok önemli. Zira biz enflasyonun geçmişte olduğu gibi bugün de ne sanayicilerimize ne de diğer ekonomik aktörlere menfaat sağlayacağına inanmıyoruz. Sanayicilerimizin temel görevi olan sürdürülebilir yatırımları hayata geçirmenin, iş ve aş üretmenin, ihracat potansiyelini arttırmanın ancak ve ancak enflasyonun ve beklentilerin kontrol altına alınmasıyla mümkün olduğunu düşünüyoruz. Nitekim Merkez Bankamız, dün yayınladığı Enflasyon Raporu ile 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17,6 puanlık artışla yüzde 60,4’e yükseltti. Ocak ve nisan aylarında da sırasıyla 11,4 ve 19,6 puanlık revizyonlar yapılmıştı. Bu yüksek revizyonlar, geleceğe yönelik öngörü yapmanın ne kadar zorlaştığını açıkça ortaya koyuyor.”

Etiketler: istismarcı, banka
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