İşyeri açılışları azaldı, Kapanışlar arttı

Esnaf cephesinde alarm devam ediyor...

Yılın ilk 6 ayında iş yeri açılışları ve kapanışları hakkında bilgi veren Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçen yılın ilk yarısına göre bu yılın ilk yarısında iş yeri açılışlarının azaldığını, kapanışların ise arttığını belirterek, “2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 127 bin 815 olan iş yeri açılışları bu yıl aynı dönemde 10 bin 855 azalarak 116 bin 960 oldu. İş yeri açılışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 azaldı. Öte yandan 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 52 bin 987 olan iş yeri kapanışları bu yılın aynı döneminde 433 artarak 53 bin 420 oldu. Yılın ilk yarısında iş yeri kapanışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.8 arttı” şeklinde konuştu.