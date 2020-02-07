İşyeri kapanışları azaldı

Ocak sonu itibariyle esnaf ve sanatkâr sayısının 1 milyon 813 bin 804 olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yayınlanan ilânlara göre, yılın ilk ayında 28 bin 299 iş yeri açıldı. İş yeri açılışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı. Öte yandan yılın ilk ayında 8 bin 465 iş yeri kapandı. İş yeri kapanışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 azaldı. Esnaf ve sanatkârlarımıza ait iş yeri sayısı 1 milyon 976 bin 265 oldu” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi

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