İthalat da ihracat da yükseldi

Türkİye’nİn ihracatı Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalatı yüzde 23,6 yükselişle 23 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan Ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat Ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalat yüzde 23,6 artışla 23 milyar 175 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 azalarak 4 milyar 259 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos 2020’de yüzde 66,4 iken, 2021 Ağustos ayında yüzde 81,6’ya yükseldi. İhracat, Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 artarak 140 milyar 195 milyon dolar, ithalat yüzde 25,5 yükselişle 169 milyar 975 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocak-ağustos döneminde yüzde 9,8 azalarak 29 milyar 780 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2020 döneminde yüzde 75,6 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 82,5’e yükseldi. AA

Okunma Sayısı: 216

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.