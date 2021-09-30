"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İthalat da ihracat da yükseldi

30 Eylül 2021, Perşembe 17:00
Türkİye’nİn ihracatı Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalatı yüzde 23,6 yükselişle 23 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan Ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat Ağustosta  geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalat yüzde 23,6 artışla 23 milyar 175 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 azalarak 4 milyar 259 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos 2020’de yüzde 66,4 iken, 2021 Ağustos ayında yüzde 81,6’ya yükseldi.  İhracat, Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre  yüzde 36,9 artarak 140 milyar 195 milyon dolar, ithalat yüzde 25,5 yükselişle 169 milyar 975 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocak-ağustos döneminde yüzde 9,8 azalarak 29 milyar 780 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2020 döneminde yüzde 75,6 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 82,5’e yükseldi.

AA

Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    27 bin 973 yeni koronavirüs vakası daha

    'Böyle giderse 5’inci, 6’ncı dalgaları yaşayacağız'

    En çok adalet ve güvenlik istendi

    Bornova'da Yeni Asya rüzgarı

    ABD firması: Koronaya etkili ilâç ürettik

    Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok

    'İsrail 3 bin Filistinliyi yerinden etmek için baskı uyguluyor'

    Kaymakam özür diledi

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    ABD'den Ankara'ya: Rusya'dan yeni silah alımı ilişkileri daha da riske atar

    Avrupa'da en yüksek LPG’li otomobil oranı Türkiye'de

    Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkiler gelişme kaydetti

    'Suriye'nin kuzeybatısında vakalar son bir ayda yüzde 170 arttı'

    California'da 12 yaş ve üstü çocuklar için aşı zorunluluğu kararı

    Türkiye'de uygulanan aşı 110 milyon dozu aştı

    Dış politikada atılan yanlış adımlar sebebiyle zor günler kapıda

    Dünya genelinde salgın gündemiyle son gelişmeler

    Avustralya Nur Vakfının yardımları sevindirdi

    Musibetler bize ne söyler?
    📷

    Yeniden Bismillâh!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AYM’den bir tarihî karar daha
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejiminde dış politika
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan CHS kafesinde mi?
    Sebahattin YAŞAR

    Risale-i Nur dersi okuyanların ve dinleyicilerin dikkatine!
    Ali FERŞADOĞLU

    Zarara rızasıyla girene...
    Cevher İLHAN

    Büyüme hikâye, Türkiye küçülüyor…
    Faruk ÇAKIR

    Yanlışta ısrar da yanlış
    Genel

    Dış politikada atılan yanlış adımlar sebebiyle zor günler kapıda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.