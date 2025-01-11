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11 OCAK 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

İthalat patladı

11 Ocak 2025, Cumartesi
Son 2 yılda üretim faaliyetlerindeki bozulmaya döviz kurunun baskılanması da eşlik edince ithalatın cazibesi arttı, tüketim malı ithalatı rekor kırdı.

Geçen yıl Türkiye’nin ithalatı yüzde 5 düşerken, tüketim malları ithalatı yüzde 14,3 artışla ilk kez 50 milyar dolar barajını açtı ve 54 milyar 476 milyon dolara ulaştı. EKONOMİ’nin Ticaret Bakanlığı ve TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, Ocak-Aralık 2024’te Türkiye’nin ihracatı yüzde 2,5 artışla 261,9 milyar dolara çıkarken, ithalatı ise yüzde 4,9 düşüşle 344,08 milyar dolara düştü. Tüketimdeki yüksek iştah üretime yansımıyor. Merkez Bankası’nın verilerine göre, imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı Aralık 2024’te yüzde 75,8’e düştü.

Haber Merkezi

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