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11 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'Kadınlara ödenen sosyal yardım miktarı artırıldı'

11 Nisan 2020, Cumartesi 12:14
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik. Şartlı doğum yardımını 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarı da 325 liraya çıkardık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda hak sahiplerinin % 61'ini kadınların oluşturduğunu kaydetti.

Bakan Selçuk, yardım programlarında ödenen miktarların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile artırıldığını ifade ederek; "Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik; Şartlı Doğum Yardımını 100 TL'ye, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı kapsamında ödenen miktarı da 325 TL'ye çıkardık" dedi.

Etiketler: kadın, sosyal yardım
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  • Toygar

    11.4.2020 12:31:10

    Tek kelimeyle komik ama gülemiyorum. 100 tl ne, 325 tl ne yaa! Bu insanlar kiminin annesi, kiminin ablası, bacısı... Devlete muhtaç kalmış. Devlet de 325 tl ye artırmış yardımı, övünerek. Günlük mü.... Şaka mıydı yoksa... Günlük di mi :(

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