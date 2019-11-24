Kâğıt sanayiinde endişeli bekleyiş

2023 yatırım hedefi 6 milyon ton üretim kapasitesine ulaşmak olan Türk kağıt geri dönüşüm sanayii, atık kağıt ithalatına ek bir vergi gelmesinden büyük endişe duyuyor.

2023 yatırım hedefi 6 milyon ton üretim kapasitesine ulaşmak olan Türk kâğıt geri dönüşüm sanayii, yatırımlarını durdurmakla karşı karşıya. Ülkede toplanan 3.2 milyon ton atık kâğıt sektöre hammadde olarak yetmiyor. Eksik olan atık kâğıt ihtiyacını ithalat ile karşılayan kâğıt sanayicisi, atık kâğıt ithalatına ek bir vergi gelmesinden büyük endişe duyuyor. Türkiye’nin en önemli katma değer üreten, sokak toplayıcıları da dahil 1 milyondan fazla insana doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayan sektörlerinden kâğıt sanayiinde alarm zilleri çalmaya başladı. Küresel ticaret savaşlarından olumsuz yönde etkilenen sektör, ham madde yetersizliği ve maliyetlerin yüksekliği dolayısıyla durma noktasına geldi. Atık Kâğıt ve Geridönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) başkanı Mustafa Saral, “Biz yatırımlarımızı ve gelecek planlamalarımızı tamamen ihracat odaklı yürütüyoruz. 2023 hedefimiz 6 milyon ton üretim kapasitesine ulaşmaktır. Bugün 900 bin ton olan mamul ihracatımız, 2023’te 2.3 milyon tona ulaşacaktır.” dedi.

1 TL ek vergiyi bile kaldıramayız

Saral, “Kâğıt sanayicileri olarak şu an dünyadaki en pahalı atık kâğıt fiyatları ile üretim yapmakta zorlanıyoruz. Ayrıca, son yıllardaki kur artışları yanında enerji, işçilik ve diğer maliyetlerimiz katlanarak arttı. Bütün bunların üzerine, ithal ettiğimiz atık kâğıda 1 TL’lik ek bir vergi gelmesi, bizi durma noktasına getirir. Dünyada yaşanan ekonomik daralma, satışları düşürmüşken sektör bunu kaldıramaz.” diye konuştu.

En pahalı hammaddeyi kullanıyoruz

Avrupa’da üretim yapan bir kâğıt fabrikasının ton başı maliyeti 35 Euro iken, Türkiye’de bu tutarın 100 Euro’nun üzerine olduğunu ifade eden Saral, şunları söyledi: “Bugün üretim yapmamız için bize gereken atık kâğıt tonajı 4.2 milyon tondur. Biz bunun ancak 3.2 milyon tonunu ülke içinden temin edebiliyoruz. Üretime ve yatırıma devam etmemiz için ek 1 milyon ton ham maddeyi ithal ediyoruz.”.

55 milyon ağacın kesilmesini önlüyoruz

Türkiye’de sokak toplayıcıları da dahil 1 milyondan fazla insanın kâğıt sektöründen ekmek yediğini hatırlatan AGED Başkanı Mustafa Sara, “Yaptığımız üretimle her yıl 55 milyon ağacın kesilmesini önlüyoruz. Katma değeri düşük ham madde alıp işleyerek ihraç ediyoruz. 40 yılda dünyadaki önemli kâğıt üreticileri haline getirdiğimiz sektör, sonrası ve etkileri çok iyi hesaplanmayan bir ek vergiye kurban edilmemeli, istihdamı baltalamamalı” dedi.

İstanbul - Yeni Asya