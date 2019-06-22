Kahveci: Yeni vergi ve zamlar yolda

Bütçede bu yıl 80,6 milyar lira açık hedeflenirken, Merkez Bankası’ndan gelen paraya rağmen beş ayda bu açığın yüzde 83’ü gerçekleşti.

Açık yeni zamlarla kapatılacak. Seçim öncesi ekonomiye dair gelen veriler gidişatın hiç de iyiye gitmediğini gösterirken, bütçe gerçekleşmeleri de yine hiç parlak görünmüyor. Bu yıl bütçede 80,6 milyar lira açık hedeflenirken, Merkez Bankası’ndan gelen paraya rağmen daha ilk beş ayda bu açığın yüzde 83’ü gerçekleşti. Gelirler artmazken, harcamalar ise kısılmıyor. Peki bu açık nasıl kapanacak? Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, seçimlerin hemen ardından yurttaşın altında daha da ezileceği vergi ve zamlar gelecek. İbrahim Kahveci’nin Karar gazetesinde yer alan köşesindeki değerlendirme ve tespitleri şöyle; “Nihayet seçimler bitiyor.

İptal edilen İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi bu Pazar yeniden yapılacak. Gerçi muhalefet ve ülke açısından bir belediye başkanlığı seçiminden ziyade seçim sisteminin çalışması daha önemli hale geldi. Milletin vereceği karardan daha çok yargının vereceği karar öne çıktı. En azından Cumhurbaşkanı öyle söyledi, “Seçilmesi durumunda yargının vereceği karar bu şahsın önünü kesebilir” dedi. Ama toplum açısından seçim kadar seçim sonrası da önemli. Belki de çok daha önemli.”