TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ahi Evran’ın ‘kalbini, kapını, alnını açık tut’ meslek ahlakı bilinciyle süregelen, ahilik kültürü daha yüzyıllarca birlik ve beraberliği bozulmadan devam edecektir” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Esnaf ve sanatkârın yüzyıllardır ahilik geleneğiyle ekonominin ve toplumsal hayatın omurgası olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Doğru ve dürüst ticaretin, üretmenin ve paylaşmanın adı, aynası olan ahilik, yüzyıllardır esnaf ve sanatkârımızda vücut bulmuştur. Hem ticarî hem de toplumsal rolü büyük olan esnaf ve sanatkârımızın birlik ve beraberliğinin hiç bozulmamasını diliyor, Ahilik Haftası’nı gönülden kutluyorum” dedi.

Birlik beraberliğin sembolü ahiliktir

Ahi Evran’ın bilge ışığıyla esnaf ve sanatkârın ticarette ve toplumdaki önemine işaret eden Palandöken, “13. Yüzyıldan beri süregelen, meslek ahlâkı bilinciyle toplumun ve ekonominin omurgası olan ahilik kültürü daha yüzyıllarca birlik ve beraberliği bozulmadan devam edecektir. Ahi Evran’ın ‘kalbini, kapını, alnını açık tut’ sözünün ışığında esnaf ve sanatkârımız yemediğini yedirmez, giymeyeceğini satmaz, komşusu siftah etmediyse kendine gelen müşteriyi ona gönderir, sokakta kavgayı ayırmaya koşan ilk odur, yol bilmeyene adres tarif eden odur, veresiye defteriyle zorda olana yardım eden yine odur. Bu meslek ahlâkı bilinciyle, sokağımızın ışığı, ekonomimizin can damarı, kardeşliğin ve cömertliğin aynası, ailesiyle nüfusun dörtte biri olan esnaf ve sanatkârımızın Ahilik Hafta’sını kutluyor, bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum. Esnaf ve sanatkârımızın değerinin daha çok anlaşıldığı bu hafta ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.