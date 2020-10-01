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2 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Karamollaoğlu: "Bakmayın dolara” diyen, ekonomiyi yönetemez

01 Ekim 2020, Perşembe 19:00
SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Albayrak’ı eleştirerek, “’Bakmayın siz dolara’ diyen bir insan bu ülkenin ekonomisini yönetemez” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Kur benim için hiç önemli değil, hiç oraya bakmıyorum” sözlerine “Şu anda dolar neredeyse 8 lirayı vurdu. 200 TL’lik banknot ilk çıktığı zaman değeri 131 dolardı bugün ise 25 dolar. Buna ‘Ben umursamıyorum’ diyemezsin” diye cevap verdi. Karamollaoğlu, Saadet Partisi Eğitim Merkezi’nde düzenlediği basın açıklamasında iktidarın ekonomiyi algı ile yönetmeye çalıştığını söyledi. 

Bakanın açıklamaları bizi endişelendiriyor

Albayrak’ı eleştiren Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Şu anda dolar neredeyse 8 lirayı vurdu. 200 TL’lik banknot ilk çıktığı zaman değeri 131 dolardı bugün ise 25 dolar. Buna ‘Ben umursamıyorum’ diyemezsin. Çünkü dolardan dolayı benzine, akaryakıta, başka şeylere her gün zam geliyor. Girdiler dolar ile geliyor bu memlekete. Son bir yılda verilen rakamlara bakılırsa işsiz kalanların sayısı 2 milyona yakın. Dış borçlar için ödenen faiz 178 milyar dolar. Merkez Bankası faizleri yükseltmeye mecbur kaldı. Bugün sayın bakanın açıklamaları bizi endişelendiriyor. Ekonomiden bu kadar bihaber olan bir insan vatandaşı ‘Bakmayın siz dolara’ diyen bir insan bu ülkenin ekonomisini yönetemez. Algı operasyonları ile ekonominin düzelmesi mümkün değildir.”

Zihniyet değişikliğine ihtiyaç var

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TEKNOFEST için gittiği Gaziantep’te 300 fabrikanın toplu açılış törenini gerçekleştirmesini ise, “Neymiş, efendim biz 300 fabrika açtık Antep’te. Gülelim mi ağlayalım mı? Bu bilgileri kim veriyor Sayın Cumhurbaşkanı’na? Adam diyor ki ’35 yıldır çalışıyordu benim fabrikam’. Bir fabrikaya bir makine alınmışsa onu da yeni yapılmış bir tesis gibi göstermeye kalkıyorlar. Keşke 300 fabrika üretime geçirilmiş olsaydı. Bu algı operasyonları derdimize derman olmaz. Türkiye’de yönetimde zihniyet değişikliğine ihtiyaç var” sözleriyle eleştirdi.

Etiketler: Karamollaoğlu, ekonomi, dolar
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