Karpuz ihracatında artış

Türkiye'nin ocak-eylül döneminde gerçekleştirdiği karpuz ihracatının tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 21 milyon doları aştı.

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden karpuz, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da satılıyor.

Ege İhracatçı Birliklerine göre, geçen yılın ocak-eylül döneminde 19,9 milyon dolarlık karpuz ihraç eden Türkiye, bu senenin aynı döneminde dış satımını yüzde 6 artırarak 21 milyon 166 bin dolara yükseltti.

Bu dönemde en fazla karpuz 4,4 milyon dolarla Rusya'ya satıldı. Bu ülkeyi, 2,4 milyon dolarla Polonya ve 2 milyon dolarla Bosna Hersek izledi.