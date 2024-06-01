Kart borçları faize bırakılıyor

Bireysel kredi kart borçlarının %22.9’unun ödenemeyerek faize bırakıldığı ortaya çıktı.

Türkİye’de kredi kartı kullanan kişi sayısı 28 milyona yaklaşırken, artan faiz oranlarıyla birlikte ödeme güçlüğü çeken bireylerin borç riski giderek büyüyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı son Finansal İstikrar Raporu, bireysel kredi kart borçlarının yüzde 22.9’unun ödenemeyerek faize bırakıldığını ortaya koyuyor. Bu oran, borç servis yükünün tarihi ortalamaların üzerine çıktığını gösteriyor. Rapora göre, son bir yılda bireysel kredi kartı borçları 848 milyar TL artarak 1 trilyon 433 milyar TL’ye ulaştı. Bu borcun 328 milyar TL’lik kısmı, ödeme güçlüğü nedeniyle faize bırakılmış durumda. Merkez Bankası, artan kredi kartı faiz oranları ile özellikle gelir ve borçlanma uyumsuzluğu yaşayan bireylerde faize bırakma eğiliminin, borç yükünü daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor. Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre; kredi kartı limit toplamı 50 bin TL ve altı olan bireylerin kart limitlerinin yüzde 51.6’sı borç bakiyesine dönüşmüş durumda. Daha yüksek limit gruplarında ise bu oran daha düşük seviyelerde kalıyor.