Kartelleşmenin ve tekelleşmenin önüne geçilmeli

Piyasa fiyatlarını büyük şirketlerin belirlemesinin hukuka ve rekabet kurallarına aykırı olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaf ve sanatkarların hak ve menfaatlerini korumak açısından yeni bir çalışma başlattıklarını belirtti.

Piyasa fiyatlarını büyük şirketlerin belirlemesinin hukuka ve rekabet kurallarına aykırı olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaf ve sanatkarların hak ve menfaatlerini korumak açısından yeni bir çalışma başlattıklarını ifade ederek, “Bazı dijital platformlar pazardaki hakim durumlarını kötüye kullanarak fahiş fiyat politikası uyguluyor ve ayrımcılık yapıyorlar. Bu durum rekabet yönünden esnafımıza zarar veriyor. Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddesi gereğince hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasa müeyyideye bağlamıştır. Bu demek oluyor ki; piyasalarda sektörel bazda ticaret hacminin yüzde 60, yüzde 70’ini elinde bulunduran büyük şirketlerin piyasa fiyatını belirlemesi hukuka ve rekabet kurallarına açıkça aykırılık oluşturmaktadır” dedi. Yine bazı sektörlerde bir takım firmaların kartelleşmek suretiyle esnafı sömürdüklerini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “ Aynı zamanda Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddesi gereğince de uyumlu eylem ve davranış olarak adlandırılan sektörde lider birkaç şirketin bir araya gelerek kartelleşmeye giden bir yapı oluşturdukları ve bu çerçevede piyasaya uyguladıkları baskılar ve fiyat belirleme eylemleri rekabet hukukunun özü ile bağdaşmamaktadır. Küçük esnafın kartellere karşı korunması gerekmektedir” dedi.

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