Kaşıkla verilen kepçeyle alınıyor

Samsun KESK Şubeler Platformu, asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmasını protesto etti.

KESK Samsun Şubeler Platformu Sözcüsü Erdem Avcı, “Her yıl olduğu gibi kaşıkla verilen kepçe ile alınmak isteniyor. Yasal hakkımız olan enflasyon farkını iktidarlarının bir lütfu gibi göstermeye çalışıyorlar. Tüm kamu emekçilerinin, emeklilerin kümülatif maaş ücreti 2022 yılı için en az vergi oranı artışı oranı yani yüzde 101 oranında artırılmalıdır” dedi. Platform, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 bin 500 TL olarak açıkladığı yeni asgari ücreti protesto etti. “Yüzdelik zam değil insanca yaşanabilecek bir ücret istiyoruz” pankartı açan platform üyeleri, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Yaşasın onurlu mücadelemiz”, “Çetelere değil halk için bütçe”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları attı.

Samsun - anka