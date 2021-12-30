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31 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Kazım Taycı, İHBİR başkan adaylığını açıkladı

30 Aralık 2021, Perşembe 19:00
136 ülkeye ihracat yapan TAYAŞ Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazım Taycı, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) Nisan ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıkladı.

Taycı ve yönetimi seçilmeleri halinde hedef ihracat pazarlarını belirledi: Uzakdoğu, Güney Amerika, ABD, Kanada. Bu yılı yaklaşık 9 milyar dolar ihracatla kapatması beklenen hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün çatı STK'sı Nisanda yeni başkanını seçecek. TAYAŞ Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazım Taycı, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR)  seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıkladı. Taycı'nın yönetiminde Başhan Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Memiş, Naturel Global Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Gülbahar, Haliç International Yönetim Kurulu Üyesi Nermin Çakır, Zirve Çikolata Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gül ve Ak Nişasta Genel Müdürü Hüseyin Eviz yer alıyor.

İstanbul - Yeni Asya

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