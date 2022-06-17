Kepenk kapatan esnaf sayısı artıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2022 Mayıs’a ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayıs ayında 2 bin 54 şirket kapandı. Yılın ilk 5 ayında kapanan şirket sayısı 7 bin 597’yi buldu. Mayıs 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021’in aynı ayına göre yüzde 259,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 671,4 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 122,2 yükseldi. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 7,5, kapanan kooperatif sayısı yüzde 14,3 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 26,6 azaldı. 2022’nin ilk 5 ayında ise, 2021’in ilk 5 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 74, kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 128,1 oranında arttı. AA

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