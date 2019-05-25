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25 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Kimse bu şartlarda yatırım yapmaz

25 Mayıs 2019, Cumartesi
Ekonomist Mahfi Eğilmez büyümeyi, harcamayı arttırarak yükseltmek mümkün değil. Kimse bu havada yatırıma girmez” diye yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) adını taşıyan finansman paketini Perşembe günü yaptığı sunumla açıkladı. Albayrak’ın bu yıl içinde açıkladığı ikinci paket olan bu programla imalatçı ve ihracatçı şirketlere destek verilmesi amaçlanıyor. Pakete göre hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım sektörlerindeki şirketlere yıl sonuna kadar kamu bankaları tarafından 30 milyar liralık bir finansman sağlanacak. Ekonomist Mahfi Eğilmez Twitter’dan yaptığı açıklamada, hedefin harcamaları kısıp, enflasyonu düşürmek olması gerektiğini belirterek, Oysa bizim sorunumuz gereksiz harcamaları kısıp enflasyonu düşürmek. Büyüme zaten gitti. Ve bu noktadan sonra büyümeyi harcama arttırarak yükseltmek mümkün değil. Çünkü beklentiler olumsuz. Kimse bu havada yatırıma girmez.” dedi.

Makro sorunları ele almıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) en son açıkladığı verilere göre Mart ayında cari açık 589 milyon dolar oldu. 12 aylık cari açık ise 12 milyar 829 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekonomist Ümit Akçay, “Mevcut üretim yapısı içinde, cari fazla, ekonomik krizin göstergesidir. Aksi yöndeki yorumlar, gerçeği saptırmaya çalışıyor.” ifadesini kullandı. BBC Türkçe’nin Reuters haber ajansından aktardığına göre; Albayrak’ın açıklamasıyla ilgili yorum yapan Pictet Varlık Yönetimi’nden kıdemli ekonomist Nikolay Markov ise, “Programın kapsamına bakarsak şimdi bu konuyu daha ciddî ele alıyorlar gibi. Ancak bu önlemler en temel makro sorunları ele almıyor, bunlara geçici önlemler olarak bakmak gerekir” dedi.

Etiketler: mahfi eğilmez
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