Kiralık dairelere ilgi azalıyor

Türkiye’de yapılan bir araştırma Aralık ayında kiralanan konut sayısının düştüğünü gösterdi.

Kiralık dairelere olan ilginin azalmasının başlıca sebebi, yüksek kiralar. DW’deki habere göre Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi BETAM ile emlak sitesi Sahibinden.com tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye’de kiralık konutlara talebin azaldığını ortaya koydu. Yüksek kiralar yüzünden birçok kişinin ev tutmakta zorlanması talebin azalmasındaki sebeplerden biri. Bazı kiracılar ise ihtiyaçlarını karşılamadığı halde evlerini değiştiremiyor, daha ucuza kiralık daire bulamayacakları için oturdukları evlerdeki yüksek kira artışlarını kabullenmek zorunda kalıyorlar. Haber Merkezi

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