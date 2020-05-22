Kiralık villa aramaları 4 kat arttı

Koronavirüs salgını ile mücadele sonrası normalleşme takviminin belirlenmesi ve havaların da ısınmasıyla birlikte turizm sektörü hareketlenmeye başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, açıkladığı tedbirler kapsamında yeni sezon için Haziran ayını işaret ediyor. Koronavirüsten kaynaklı bu yıl tercihini otelden yana kullanmak istemeyen vatandaşlar ise daha izole bir tatil için kiralık villa ve tekne seçeneklerine yönelmeye başladı. Mayıs ayıyla birlikte başlayan hareketlilikle İnternette ‘kiralık villa’ aramaları son bir ayda 4 kat artış gösterdi.

Uzmanlar villa ya da tekne turu satın alırken olası dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkat edilmesi gereken noktaların altını çiziyor. Zira bugün, Türkiye’de 700 bin devre mülk mağduru bulunuyor. 2019 yılında Türkiye’de gerçekleşen 48 Milyar TL’lik yurt içi seyahat harcamalarının yaklaşık 3 Milyar TL’lik kısmının villa kiralama için harcandığını belirten TatildeKirala Platformu Kurucusu Ruşen Mat, salgın nedeniyle Nisan ayında neredeyse hiç talep almayan kiralık villa ve tekne seçeneklerinin açıklanan normalleşme planıyla şu anda talep patlaması yaşadığını belirtiyor.

İstanbul - Seyhan Şentürk