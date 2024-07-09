Kiraya zam serbest oldu, fırsatçılara gün doğdu

Temmuz ayı itibarıyla kira fiyatlarında uygulanan yüzde 25 zam sınırının kalkması ile kiralık konut piyasasında karışıklıklar yaşanmaya başladı.

Ankara’da konut kiralarının yüzde 20 arttığını söyleyen Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, “Yüzde 25 zam sınırı varken ve bu kurala uyulmuyorken zam sınırının kalkması ile birçok ev sahibinin çok uç noktalarda kira fiyatlarına zam yaptıklarına ilişkin odamıza duyumlar geliyor. Hatta TÜFE oranının üzerinde zamlar yapıldığı belirtiliyor. Yapılan zamları asgari ücretli bir ailenin ödemesi neredeyse imkânsız. Çare TOKİ, Emlak Konut, belediye iştirakleri ve özel sektör müteahhitlerinin kiraya vermek üzere sosyal konut yapmaları.” Cumhuriyet’e konuşan emlakçı Yasin Demirtaş ise konuyu şöyle yorumladı: “Birçok yurttaş maaşına zam alamadı ama kiraları yüksek oranda artacak. Seneye de enflasyon düşmeyecek gibi. Oran yüzde 50-60 olacak gibi...” Haber Merkezi

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