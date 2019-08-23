Kiraz ihracatı rekor kırdı

Çin pazarının açılması ve mevsim şartlarının iyi gitmesi sayesinde bu yıl kiraz ihracatında 80 bin ton sınırı aşıldı ve 183 milyon dolarlık rekor dış satım gerçekleştirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2016'da 78 bin 524 tonluk kiraz ihracatından 182 milyon 666 bin dolar döviz elde edildi. Kayıtlara rekor olarak geçen 2016 sezonunun ardından 2017'de 158 milyon 916 bin dolar karşılığında 59 bin 806 tonluk kiraz satıldı. Geçen sezon ise 76 bin 94 ton kiraz ihracatından elde edilen gelir 161 milyon 690 bin dolar olarak kayıtlara geçti. AA

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