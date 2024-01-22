Kısa vadeli dış borçta rekor artış

TCMB, Ekim 2023 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıkladı. Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 15.3 oranında artışla 171 milyar 900 milyon dolar oldu.

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8 artarak 67 milyar 300 milyon dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7.9 artarak 58 milyar 300 milyon dolara çıktı. Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 sonuna göre yüzde 24.6 artarak 13 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Gazete Duvar’ın haberine göre, vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 226 milyar 300 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylelikle, kısa vadeli dış borç son beş ayda 20 milyar dolar artarak üst üste beşinci kez rekor kırdı. Toplam borç stoku içinde kamu sektörü yüzde 20.2, TCMB’nin yüzde 20.4, özel sektörün ise yüzde 59.4 paya sahip. Kısa vadeli borçlar, özellikle de özel sektörün kısa vadeli borçları, ekonomik durgunlukta ciddi bir sorun oluşturabilir. Haber Merkezi

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