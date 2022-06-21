KKM hesabı da tutmadı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bütçeye yükünü 12,5 milyar olarak öngörmüştü; KKM (Kur Korumalı Mevduat) için 40 milyar liralık ek ödenek ayrıldı.

Meclis Başkanlığı’na sunulan ek bütçede, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, “Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Korunmasına İlişkin Giderler” için 40 milyar TL harcanacağı öngörüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, daha önce konu hakkında yaptığı açıklamada, Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) “bütçe üzerine 12,5 milyar TL yük getireceğini” öngörmüştü. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı bütçe kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifin TBMM’ye sundu. Kanun ile bütçeye 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenmesi öngörüldü. Haber Merkezi

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