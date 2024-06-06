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6 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

KKM zararı 833 milyar TL

06 Haziran 2024, Perşembe
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Merkez Bankası Kanunu gereğince Merkez Bankası’nın uyguladığı politikalar ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme amacıyla ilk kez milletvekillerine sunum yaptı.

Karahan, KKM’den kaynaklı ne kadar yük ve zarar oluştuğuna ilişkin soruya şu cevabı verdi: “KKM kaynaklı toplam zarar 833 milyar TL. Bu zararın yüzde yüzünden fazlası oradan kaynaklanıyor, faaliyet raporumuzda açıklamıştık. Kur farklarından ileri geliyor. Bu da geçen yaz yaşanan kur atağıyla ilgili bir durum. Son dönemde kur makul seviyelere geldikçe KKM’nin yükü olmuyor.”

Ankara - Anka

 

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