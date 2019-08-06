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6 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Koç Grubu, makarna ve unlu gıdadan çıkıyor

06 Ağustos 2019, Salı 18:41
Koç Grubu’na bağlı Tat Gıda, makarna ve unlu mamuller üretimi yapmama kararı aldı.

Karar doğrultusunda markalarının Rekabet Kurumu onayına tabi olmak üzere, Durum Gıda’ya KDV hariç 8 milyon TL peşin bedelle devredilmesi kararlaştırıldı. Koç Grubu şirketlerinden Tat Gıda, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda “Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkânsız Hale Gelmesi” başlıklı bir açıklama yaptı. Tat Gıda’nın açıklamasında, “Şirketimiz ciro ve kârlılığı içindeki payı düşük olan makarna ve unlu mamüller iş kolundaki tüm üretim ve satış faaliyetleri durdurulacaktır” denildi. 

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