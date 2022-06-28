Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, sektörde kimsenin önünü göremediğini belirterek, “Güven sorunu var, istikrar yok” deyip ekledi: “Konut fiyatları daha da artacak. Boş konutları devlet alsın, halka satsın.”

Gazeteduvar’ın haberine göre, 15 milyonun üzerindeki nüfusuyla İstanbul’da konut kiraları ve fiyatları her geçen gün artıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, konut fiyatları ve maliyetler hakkında değerlendirmede bulundu. Kendisi dahil kimsenin önünü göremediğini belirten Kurt, “Güven sorunu var. İstikrar yok” dedi. KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt, konut maliyeti artışlarına dikkat çekerek “Döviz hızlı hareket ettiği zaman, mesela 15’e çıktığı zaman piyasada 18 liradan demir bulunabiliyor çünkü döviz çıkacak beklentisi var” diye konuştu. Fiyatların daha da artacağını belirten Kurt, var olan boş konutların devlet tarafından alınarak satılmasını ve kentsel dönüşüme teşvik verilmesini önerdi. Kurt, konutların neden bu kadar pahalı olduğunu ise, “En temel sebebi maliyet. İnşaat maliyeti, girdi kalemleri enflasyonun çok üzerinde arttı. İnşaat malzemesinin yüzde 85’i dövize endeksli. Döviz artınca maliyet de artıyor. Dövizde artış yüzde 15’ken malzemedeki artış 300, 350’leri buldu. Mesela demirde...” şeklinde açıkladı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 409

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.