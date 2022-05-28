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28 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Konut krizi büyüyor

28 Mayıs 2022, Cumartesi 01:25
Ev sahiplerinin fahiş zamlarını karşılayamaz durumda olanlar, evden çıkarılma tehditleriyle karşı karşıya. Emlakçılar ise Hollanda modeli uygulansa da kiraların düşmeyeceği görüşünde.

Türkiye’de son dönemde on binlerce kişi hayati bir soruna dönüşen barınma problemiyle yaşamına devam etmeye çalışıyor. Ekonomik tablonun olumsuz etkileriyle gelir kaybı yaşayanlar, kiralardaki fahiş artışlara karşı, “Barınma haktır” eylemlerine katılıyor. Avrupa ülkeleri arasında konut fiyatlarının en çok arttığı ülke olan Türkiye’deki kiracılar, astronomik boyutlara ulaşan rakamlara karşı iktidarın somut adım atmasını talep ediyor. Temel barınma hakkını karşılayamayacak duruma gelenler, barınacak yeni ev bulamayanlar yaşadıklarını anlattı. Emlakçılara ise Hollanda modeli uygulansa da kiraların düşmeyeceği görüşünde.

Çok enteresan bir haldeyiz

Skolyoz (omurga eğriliği) hastalığı bulunan Fatma Kaya, deponun daireye çevrildiği, iskânı olmayan bir yerde kalıyor. Dört yıldır kaldığı evden mülk sahibinin “tehditleriyle” çıkarılmak istendiğini söyleyen Kaya, barınma sorunu yaşayan binlerce kişiden sadece biri. Bahçe katında güneş görmeyen, adresi dahi kayıtlı olmayan yerde yaşadığını, dört yıl önce uygun olduğu için bin 200 liraya tuttuğu yerin bugün bin 500 lira olduğunu söyleyen Kaya, “Bana ‘ya bir ev arkadaşı bul ya da evden çık’ diyor. Önümüzdeki ayın başında sözleşmem bitiyor. Sokakta mı yaşayayım? Çadır mı kurayım? Bu evden çıkarsam ne yapacağımı ne ile karşılaşacağımı bilmiyorum” diyor. Kentsel dönüşüme giren evinden çıkmak zorunda kalan Özlem Hacıoğlu da her gün yeni ev aradığını söyleyerek, “Çok enteresan bir haldeyiz. Bakteriden ve rutubetten girilemeyecek altı bin liralık bir ev için ‘arkadan gelen sekiz kişi var siz bilirsiniz’ denildi. Hijyenik olmayan mülklere yönelmek durumunda kalıyorum.” dedi.

Krizi pansuman edici çözüm istiyoruz

Yoksulluğun konut kriziyle birlikte daha da derinleştiğine değinen Geçinemiyoruz Platformu Sözcüsü Cihan Uyanık’a göre konut gideri tüm bütçe içinde en önemli kalem. Uyanık, “İktidar düşük faizde ısrar etti ve enflasyonu tırmandırdı, yoksulluğu daha da derinleştirdi” dedi.

Haber Merkezi

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Konut fiyatları tepe taklak olabilir

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu, vatandaşlık edinebilmek için yabancıların satın alması gereken gayrimenkul bedelinin 400 bin dolara yükseltilmesinin etkisiyle konut fiyatlarının “tepe taklak” gelebileceğini söyledi. Ağaoğlu, “Bugün ev fiyatları çığırından çıkmış durumda. Böyle olunca da kamu otoritesi devreye girer diyorum. 1 milyon Suriyelinin ülkesine dönmesi demek yaklaşık 200-250 bin konutun boşa çıkması demek, ayrıca yabancılara konut satışında vatandaşlık edinebilme sınırı 250 binden dolardan 400 bine dolara çekiliyor. Bu sebeple, fiyatlar tepe taklak olabilir. Şu anda dalgalı bir seyir var.” dedi.

Haber Merkezi

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