Konut krizi derinleşiyor

Türkiye’de konut piyasasında uzun süredir devam eden arz-talep dengesizliği, ekonomik zorluklar ve demografik değişimlerle daha da karmaşık bir hal aldı.

Türkiye ev almanın en zor olduğu ülke oldu

Konut alımında malzeme-inşaat kalitesi ve deprem dayanıklılığı öne çıktı Artan nüfusa karşın konut üretiminin yetersiz kalması, ev sahibi olmanın maliyetini yükseltiyor ve vatandaşları kiralık konutlara yöneltiyor. Ancak kiralık konut talebindeki artış da kira fiyatlarını yukarı çekerken, enflasyonist baskıları büyütüyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, ülke genelinde ev sahipliği oranı yüzde 56,02’ye kadar gerilemiş durumda. Bu oran, barınma krizinin boyutunu gözler önüne seriyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan orta ve alt gelir grubundaki vatandaşlar, konut sahipliğinden uzaklaşıyor. KONUTDER (Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği) verilerine göre, Türkiye’de yıllık konut ihtiyacı 700 binin üzerinde seyrediyor. Ancak yıllık ortalama üretim sayısı 500 bin civarında kalıyor. Bu da her yıl en az 200 bin konutluk bir açık oluştuğunu gösteriyor. Haber Merkezi

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