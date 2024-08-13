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13 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Konut satış istatistikleri açıklandı

13 Ağustos 2024, Salı 11:20
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16 artışla 127 bin 88'e yükseldi.

Ocak-temmuzda ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 672 bin 162'ye düştü.

İstanbul, temmuzda konut satışlarında 19 bin 47 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu kenti 11 bin 364 konut satışıyla Ankara, 6 bin 659 ile Antalya takip etti.

Konut satışının en az olduğu iller ise 61 ile Ardahan, 64 ile Hakkari, 77 ile Bayburt olarak sıralandı.

Yabancılara konut satışı, yıllık bazda yüzde 16,1 geriledi

Temmuzda yabancılara 2 bin 350 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 16,1 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 olarak belirlendi.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 878 konutla Antalya aldı. Bu ili 752 konutla İstanbul ve 218 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara konut satışı ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalarak 12 bin 811 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Temmuzda Rusya vatandaşları Türkiye'den 485 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını 171 konutla Ukrayna, 162 konutla Almanya vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azalarak 11 bin 496'ya düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,8 azalışla 62 bin 911 oldu.

Temmuz ayındaki ipotekli satışların 2 bin 786'sı, ocak-temmuz dönemindeki satışların 14 bin 462'si ilk el satışları olarak hesaplandı.

İlk el konut satışları arttı

Türkiye genelinde diğer konut satışları, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 115 bin 592 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91 olarak kaydedildi.

Ocak-temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 609 bin 251 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, temmuzda yıllık bazda yüzde 28,9 artarak 40 bin 784 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32,1 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-temmuz döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artışla 214 bin 108'e yükseldi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artış göstererek 86 bin 304'e yükseldi.

Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 67,9 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları, ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalışla 458 bin 54 oldu.

AA

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