"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 TEMMUZ 2021 PAZAR - YIL: 52

Konut satışları yabancıya

17 Temmuz 2021, Cumartesi 17:00
Türkiye’de döviz kurlarının tarihî seviyelere çıkması ve pandemi sonrası hayata geçirilen lüks projeler, yabancıların konut talebinde patlama meydana getirdi.

Bu yıl 50 bin konut satışı ile rekor kırılması bekleniyor. Yılın ilk altı ayında yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 arttı. Yalnızca Haziran ayındaki artış ise yüzde 185 ile rekor kırdı. Türkiye’den en fazla konut satın alan ilk üç ülke ise sırasıyla Irak, İran ve Rusya oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran 2021 konut satış verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde toplam konut satışları yüzde 11,5 azaldı.

Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çözümün ilk şartı hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı

    Almanya’da ölü sayısı 141'e yükseldi

    STK’lar: OHAL değil demokrasi istiyoruz

    Terör örgütü YPG/PKK'nın kazdığı tüneller ortaya çıktı

    Son 24 saatte 7 bin 666 vaka gözlemlendi

    'Gidişat iyiye alamet değil'
    📷

    İştahlandıran görüntüler Ege'den

    Dünya genelinde aşılama sürüyor: Türkiye'de ve dünyada son durum?

    Salgın önlemleri gölgesinde Kabe'de ilk tavaf gerçekleşti

    Kurban Bayramı'nda ülke genelinde hava nasıl olacak?

    Üniversite tercihleri 5-13 Ağustos’ta

    Tarihî bir hataya imza attılar

    Muhasebe zamanı

    Sel felâketinin yıkımı sürüyor: Ölü sayısı 150’yi aştı

    Kanadalılara ‘birlikte mezar arama' çağrısı

    Almanya’daki sel afetini anlattılar: 'İlk defa böyle bir şey gördük'

    Moise suikastına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

    Almanya’daki selde ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor

    Bakan Selçuk: Okullarımızı 6 Eylül'de açacağız

    Kontrol altına alınmaya çalışılıyor: Mersin'deki orman yangınına 3. gününde

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adalet ve vicdan adına
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Minberi ağlattılar
    Faruk ÇAKIR

    Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çözümün ilk şartı hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı
    Risale-i Nur'dan

    Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif
    M. Fahri UTKAN

    Ebeveynin çocuklara aşırı ilgisi / ihtimamı
    Genel

    Almanya’da ölü sayısı 141'e yükseldi
    Adnan NACİR

    Beyinler göçü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.