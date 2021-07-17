Konut satışları yabancıya

Türkiye’de döviz kurlarının tarihî seviyelere çıkması ve pandemi sonrası hayata geçirilen lüks projeler, yabancıların konut talebinde patlama meydana getirdi.

Bu yıl 50 bin konut satışı ile rekor kırılması bekleniyor. Yılın ilk altı ayında yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 arttı. Yalnızca Haziran ayındaki artış ise yüzde 185 ile rekor kırdı. Türkiye’den en fazla konut satın alan ilk üç ülke ise sırasıyla Irak, İran ve Rusya oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran 2021 konut satış verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde toplam konut satışları yüzde 11,5 azaldı.

Okunma Sayısı: 113

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.