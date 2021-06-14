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14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Konutu yabancılar aldı

14 Haziran 2021, Pazartesi 17:08
TÜİK VERİLERİNE GÖRE, TÜRKİYE’DE KONUT SATIŞLARI GEÇEN YILIN OCAK-MAYIS DÖNEMİNE GÖRE KONUT SATIŞLARI YÜZDE 3,8 ORANINDA AZALIRKEN, YABANCILARA YAPILAN KONUT SATIŞLARI İSE YÜZDE 106,5 ARTTI.

Türkİye genelinde konut satışları Ocak-Mayıs döneminde yüzde 3,8 oranında geriledi. Aynı dönemde banka kredili konut satışı anlamına gelen ipotekli konut satışında ise yüzde 54,3 oldu. TÜİK Mayıs ayı konut satış verilerini yayımladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs ayında Türkiye genelinde konut satışı yüzde 16,2’lik artışla 59 bin 166 oldu. Ancak Ocak-Mayıs dönemindeki toplam konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 azaldı. Bu dönemde 418 bin 79 konut satıldı. Aynı dönemde, banka kredi kullanılarak yapılan satış anlamına gelen ipotekli konut satışı ise yüzde 54,3 azalışla 75 bin 290 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 8,2 azalışla 127 bin 786, ikinci el konut satışları yüzde 1,8 azalışla 290 bin 293 olarak gerçekleşti.

Yabancılara satış

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,5 artarak bin 776 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs ayında ilk sırayı 818 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 341 konut satışı ile Antalya, 106 konut satışı ile Ankara, 80 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Sakarya izledi. Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artarak 15 bin 740 oldu. Mayıs ayında Türkiye’den konut satın alan yabancılar Iraklılar oldu. Irak vatandaşları Türkiye’den 239 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 231 konut ile İran, 119 konut ile Rusya Federasyonu, 98 konut ile Afganistan ve 87 konut ile Almanya vatandaşları izledi.

MAYIS’TA 18 BİN 204 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 artarak 18 bin 204 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 3 bin 153 konut satışı ve yüzde 17,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u bin 156 konut satışı ile Ankara ve 858 konut satışı ile İzmir izledi.

Konutta 2. el satışı arttı

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artış göstererek 40 bin 962 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 8 bin 203 konut satışı ve yüzde 20,0 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,2 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 4 bin 497 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara’yı 2 bin 440 konut satışı ile İzmir izledi.

İstanbul - anka

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