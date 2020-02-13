Koronavirüs ayakkabı siparişlerini arttırdı

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, koronavirüs dolayısıyla Çin’de seyahat ve üretim kısıtlamaları olduğunu belirterek, “Türkiye’ye, özellikle kısa vadeli eksikliklerin temini için ciddî anlamda bir talep var. ABD ve AB ülkeleri, bu 2-3 aylık süreçteki ihtiyaçlarını Türkiye gibi hızlı üretim yapan ve hareket edebilen ülkelerden temin edecektir. Ayakkabı sektörünün 2-3 ay boyunca tam kapasite çalışacağına inanıyoruz.” dedi.

ÇİN ETKİSİ Mustafa Şenocak, Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dolayısıyla bu ülkenin üretimi ve ihracatının olumsuz etkilendiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Çin’de seyahat ve üretim kısıtlamaları var. Bu virüs sorununun 2-3 ay içerisinde çözüleceğine inanıyorum. Türkiye’ye özellikle kısa vadeli eksikliklerin temini için ciddî anlamda bir talep var. Bu sadece ayakkabıda değil, saraciyede de aynı” Bu kapsamda ayakkabı sektörünün 2020’yi çok güçlü şekilde geçireceğini belirten Şenocak, “Ülkemizin ihracatta patlama yapacağına inanıyorum. Ayrıca, ciddî tanıtım faaliyetlerimiz de sürüyor. Ayakkabıda 170’ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Buna bağlı olarak yıl sonunda ihracatın en az yüzde 25’lik artışla 1,2 milyar dolara ulaşarak tarihi rekor kırmasını bekliyoruz.” dedi. AA

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