Koruma maliyeti iki katını aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık gündem olan koruma ordusu için yapılan harcama her geçen gün katlanıyor. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023 yılının ilk 9 aylık harcamalarını açıkladı.

Buna göre, korumaların bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, yılın ilk 9 ayında 800 milyon 682 bin 870 TL harcama yaptı. Başkanlık geçen yılın ilk 9 ayında 389 milyon 313 bin 800 TL harcama yapmıştı. Cumhuriyet’in haberine göre Bu veriler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ordusunun maliyeti bir yılda iki katını aşmış oldu. Başkanlığın eylül ayında yaptığı harcama ise 107 milyon 257 bin 922 TL. Bu veriler doğrultusunda Erdoğan’ın koruma ordusuna bir günde 3 milyon 575 bin 264 TL harcandı. Bu rakamı asgari ücrete oranladığımızda ise Erdoğan’ı eylül ayında korumanın bir günlük bedeli 313 asgari ücrete denk geliyor. Haber Merkezi

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